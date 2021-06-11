В Челябинской области сдают первые дороги, отремонтированные в 2021 году

Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

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На дороге Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой Красноармейского района завершают укладку нового асфальта. Ремонт также завершили на участке дороги Челябинск — Октябрьское. Это первые объекты, которые готовы к сдаче в новом строительном сезоне у дорожников. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего по проекту в 2021 году в Челябинской области отремонтируют 326 км трассы.

В этом году проводился ремонт участка с 20 по 36 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. Ширина ее проезжей части составляет шесть метров, по одной полосе в обоих направлениях.





«Сейчас на данном участке уже завершено устройство выравнивающего слоя, укреплено 12 км обочин и уложено 14 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ширина укрепленной обочины составляет 1,5 метра. Работы выполняются с опережением графика. В течение ближайших 10 дней объект будет сдан и останутся работы по разметке участка», — рассказал ИА «Первое областное» управляющий строительными объектами «ДорстройГрупп» Антон Зеркин.

Ремонт автодороги Челябинск — Октябрьское начался в апреле этого года, на сегодняшний день его сдали в эксплуатацию. Трасса ведет к популярным озерам и базам отдыха, поэтому в сезон востребована у жителей региона.





«Данная дорога ремонтируется участками в течение нескольких лет. В этом году подрядчик провел ремонт участка протяженностью 15,2 км. Ширина проезжей части составляет 7 метров. Если посмотреть слой дороги, где ремонт не проводился, то виден контраст с новым покрытием: на старом участке есть многочисленные неровности. В ходе работ была восстановлена ось трассы, уложен выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также укреплены обочины. Работы уже завершены, дорога введена в эксплуатацию», — добавил представитель подрядной организации Антон Зеркин.

Напомним, активисты ОНФ в Челябинской области уверены, что ремонт дорог в регионе, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на нескольких участках в 2020 году выполнен с нарушениями.

По мнению общественников, это ведет к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. В региональном Миндортрансе ИА «Первое областное» ответили, что глава ведомства Алексей Нечаев поставил задачу разобраться в ситуации в течение недели.