Копейский суд отказал лесопарковому маньяку в условно-досрочном освобождении

История Алексея Корочкина всплыла после смертельного ДТП в Ленинском районе Челябинска накануне, 10 июня

Копейский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Алексею Корочкину по прозвищам Лесопарковый Маньяк и Гагаринский Стрелок. Мужчина отбывает наказание за изнасилования и убийства.



Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства в марте этого года. В 2025 году маньяк должен выйти на свободу.

Напомним, Алексей Корочкин работал в службе безопасности Южно-Уральского государственного университета. Убивал с мая по август 2004 года. Его жертвами становились влюбленные парочки, приехавшие в лесопосадки парка Гагарина в Челябинске на машине. Мужчин маньяк убивал выстрелом в голову прямо в машине, девушек насиловал. На счету Корочкина два убийства, два изнасилования и одно покушение на убийство. Причем девушек маньяк несколько часов водил по лесу, а когда измученная жертва уже была не в состоянии сопротивляться, спокойно насиловал. Челябинский областной суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

История маньяка всплыла после ДТП, случившегося накануне в Ленинском районе Челябинска. Водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада Гранта», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина — все они госпитализированы и находятся в сознании. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Фольксвагена» Игоря Печенкина.

По данным зампрокурора города Михаила Венглера, Печенкин в 2004 году стал жертвой Лесопаркового Маньяка. Водитель стоит на учете у невролога, и, по предварительным данным, у него случился приступ эпилепсии, который и привел к аварии.