В Челябинске легковушка снесла остановку, где были люди

Одна женщина остается в больнице.

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В Металлургическом районе Челябинска произошло серьезное ДТП. Молодой водитель, не справившись с управлением, влетел в остановку, пострадала женщина, которая ждала трамвай. Сейчас она находится в больнице.

Авария произошла вчера, 18 сентября, около дома № 15 на улице Черкасской. По предварительным данным, водитель попытался проскочить на мигающий сигнал светофора, но не справился с управлением.

«Вчера в 17:15 водитель автомобиля „Лада Приора“ 1999 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на бордюр и пешеходное ограждение, повредив восемь пролётов. В результате из-за удара ограждением пострадала женщина 1963 года рождения. Её госпитализировали с места ДТП»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Женщина стояла на трамвайной остановке около железного ограждения. Сбитая конструкция отлетела прямо в пострадавшую.

«В результате ДТП ограждение отлетело прямо на женщину, и она получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом голени и ушиб теменной области. Её состояние оценивается как состояние средней степени тяжести и таким остаётся на данный момент. Госпитализирована в городскую больницу № 6, где ой оказывается вся необходимая помощь»,— рассказала «Первому областному» начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

На место аварии выезжали экстренные службы: четыре человека от МЧС, полиция и машина скорой помощи.