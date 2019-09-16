Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Челябинской области

По предварительным данным, виноват в аварии водитель автокрана.

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В Сосновском районе Челябинской области 15 сентября произошла трагедия. На трассе М-5 столкнулись автокран МАЗ и мотоциклист, в результате чего последний погиб на месте. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автокрана: мужчина пренебрёг правилами дорожного движения.

Авария произошла около 17:15 на 27 километре трассы недалеко от села Долгодеревенское. Известно, что водитель МАЗа, местный житель 1951 года рождения, разворачивался в неположенном месте и не уступил дорогу мотоциклисту 1994 года рождения. В результате молодой человек получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Известно также, что мотоциклист управлял транспортом, не имея соответствующей категории.

На место выезжали скорая помощь, полиция и сотрудники ГИБДД по Сосновскому району. Обстоятельства аварии уточняются.