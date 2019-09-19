Остановка упала на трамвай на проспекте Победы в Челябинске

Уехать в центр пассажиры не могут уже около получаса.

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В районе областной клинической больницы № 3 на трамвай, движущийся по маршруту № 14, упала остановка. По всей видимости, комплекс повалило сильным ветром.

Движение в сторону центра в настоящее время полностью парализовано. Пассажира, которые часто уезжают с этой остановки, отмечают, что конструкция шаталась уже очень давно.

«На ней детвора раскачивалась, пока трамвай ждала. Остановка эта уже давно шаталась», — рассказала Елизавета, жительница Курчатовского района.

В настоящее время остановочный комплекс возвращают на прежнее место.