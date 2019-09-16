Машины всмятку: ребенок пострадал в лобовом ДТП в Челябинской области

Водитель выехал на встречную полосу под дождем.

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В понедельник, 16 сентября, на 27 километре дороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым столкнулись два легковых автомобиля. В серьезной аварии пострадал маленький ребенок.

Как сообщают дорожные инспекторы, в дождь водитель на ВАЗ-21074 не справилась с управлением. В результате выехала на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в автомобиль «Škoda Octavia».

«Установлено, автомобиль „Škoda“ ехал в сторону города Челябинска, водитель и пассажиры — жители Озерска. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве», — пояснил Ильгам Гизатуллин, госинспектор ОГИБДД ОМВД по Аргаяшскому району.

Водитель ВАЗ и пассажир «Škoda», 4-летний ребенок, получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу. Малыша спасло детское кресло.