В понедельник, 16 сентября, на 27 километре дороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым столкнулись два легковых автомобиля. В серьезной аварии пострадал маленький ребенок.
Как сообщают дорожные инспекторы, в дождь водитель на ВАЗ-21074 не справилась с управлением. В результате выехала на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в автомобиль «Škoda Octavia».
«Установлено, автомобиль „Škoda“ ехал в сторону города Челябинска, водитель и пассажиры — жители Озерска. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве», — пояснил Ильгам Гизатуллин, госинспектор ОГИБДД ОМВД по Аргаяшскому району.
Водитель ВАЗ и пассажир «Škoda», 4-летний ребенок, получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу. Малыша спасло детское кресло.