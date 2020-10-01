В Челябинске «легковушка» перевернулась на крышу от столкновения

Авария произошла на Северо-Западе города.

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В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия перевернулся легковой автомобиль. Авария произошла сегодня, 1 октября 2020 года, днем на улице Солнечная. Очевидцы сообщают, что после столкновения двух машин, одна из них опрокинулась и зацепила еще один автомобиль.

«На улице Солнечная, 17 44-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Хендай Крета“, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю „Рено Меган“, под управлением 54-летнего водителя, который двигался в прямом направлении», — прокомментировали ситуацию в отделении пропаганды БДД ОГИБДД по Челябинску.

После того, как автомобили столкнулись, «Хендай» опрокинулся на крышу и во время этого совершил столкновение с автомобилем ГАЗ.

Отметим, что к месту аварии была вызвана бригада «скорой помощи», также на месте работали сотрудники МЧС.