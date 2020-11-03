В Уйском впервые в Челябинской области установили мастичную крышу

Она почти в три раза долговечнее рубероидного покрытия.

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В Челябинской области впервые установили мастичную крышу. Её поставили в рамках работ по капитальному ремонту в доме № 34 по улице Пионерская в селе Уйском. Решение, как отметили в пресс-службе регоператора, должно прослужить в 2,5—3 раза дольше.



Такая кровля обладает рядом преимуществ, главное из которых — долговечность. Так, рубероидная крыша служит 10—15 лет, а мастичная — 25—30. Более того, при работе с ней не нужно удалять старое покрытие, а сама готовая крыша представляет собой бесшовный ковер, адгезионно связанный с основанием.

«Мы постоянно находимся в поиске более современных и долговечных материалов, надежных и практичных технологий. Нам нужны решения, которые смогут ускорить процесс проведения капитального ремонта, минимизировать возможный ущерб при производстве, а самое главное — увеличить срок службы конструктива. Одним из таких решений может стать мастичная крыша. Технология не новая в принципе, но на наших объектах мы ее применяем впервые. Традиционно сделали пилотный проект и, если он себя оправдает, будем вводить ее в свою техполитику»,— пояснил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.

Добавим, что новое покрытие работоспособно при температуре от минус 60 до плюс 100 градусов по Цельсию. Также оно обладает высокой стойкостью к химическим веществам и атмосферным воздействиям. По словам представителей регоператора, подобная крыша эффективна и в эксплуатации, так как не требует ремонта.