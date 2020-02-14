В Челябинске крупный пожар: горит цех по производству пластиковой продукции

Огнем охвачены офисное помещение и склады.

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Огромный столб дыма напугал челябинцев. Во власти пламени оказался цех на Троицком тракте, 74/2. Площадь, поглощенная огнем, равна 2000 квадратных метров. На ликвидации ЧП работают 38 огнеборцев и 10 единиц техники.

«В 12:34 поступило сообщение о возгорании в цехе по производству пластиковой посуды. На место незамедлительно были направлены по повышенному номеру сложности сотрудники МЧС», — прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины возгорания пока не установлены, предположительный очаг возгорания находится на верхнем этаже, о жертвах или пострадавших на данный момент информации нет, пламя до сих пор не потушено.