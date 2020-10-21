Локализован крупный лесной пожар в Брединском районе

Идет ликвидация возгорания.

Послушать 00:00

В Брединском районе локализовали крупный лесной пожар. Распространение огня было остановлено вечером во вторник, 20 октября, сотрудниками лесхоза и МЧС.

«Сейчас пожар находится на ликвидации. Населенным пунктам и объектам экономики угрозы нет», — прокомментировал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, пожар начался в понедельник, 19 октября. Из-за сильного ветра и сухой почвы пламя быстро распространилось на большой площади.

Если вы увидели пожар в лесу, позвоните на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00, 112. Также можно сообщить в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.