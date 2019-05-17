/ В Челябинске из-за падения опоры контактной сети стоит электротранспорт

ЧП произошло на перегоне Комсомольский проспект — Островского в сторону центра.

В Челябинске затруднено движение электротранспорта из-за падения опоры контактной сети. Из-за аварии стоят троллейбусы, направляющиеся с ЧМК в сторону центральной части Челябинска.

Опора упала на перегоне Комсомольский проспект — Островского. От Челябинского металлургического комбината в сторону центра стоят троллейбусы. Все силы сейчас находятся на месте падения, чтобы устранить аварию. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Будьте внимательны и учитывайте данные обстоятельства при планировании маршрута. Сколько потребуется времени на устранение проблемы, неизвестно.