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/ В Челябинске из-за падения опоры контактной сети стоит электротранспорт

В Челябинске из-за падения опоры контактной сети стоит электротранспорт

ЧП произошло на перегоне Комсомольский проспект — Островского в сторону центра.
сегодня в 12:05
  |  Происшествия

В Челябинске затруднено движение электротранспорта из-за падения опоры контактной сети. Из-за аварии стоят троллейбусы, направляющиеся с ЧМК в сторону центральной части Челябинска.

Опора упала на перегоне Комсомольский проспект — Островского. От Челябинского металлургического комбината в сторону центра стоят троллейбусы. Все силы сейчас находятся на месте падения, чтобы устранить аварию. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Будьте внимательны и учитывайте данные обстоятельства при планировании маршрута. Сколько потребуется времени на устранение проблемы, неизвестно.

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Комментарии

Евгений Хлеборобов
14:18, 17.05.2019
Это логично, нам ДЭПО не нужны, мы их ликвидируем, земли и здания продадим с молотка на закрытых(купленных) аукционах. А троллейбусы будут стоять на улице, Олени которые это придумали должны понести наказание !!

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