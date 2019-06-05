/ Поставщик электроэнергии официально сменился в Челябинской области

Получать от него ресурс будут 1,5 миллиона жителей.

Гарантирующим поставщиком энергии в Челябинской области стала «Уральская энергосбытовая компания». Это дочерняя структура «Фортума». Официально обеспечивать жителей региона ресурсом компания начнет с 1 июля. Это задокументировано в приказе Министерства энергетики Российской Федерации.

Присвоить с 1 июля 2019 года обществу с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» статус гарантирующего поставщика, который был передан решением Минэнерго России от 25 июня 2018 года №497 открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (в отношении указанной зоны деятельности), согласно сведениям из Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности. — гласит приказ Министерства энергетики РФ.

Напомним, что «Уральская энергосбытовая компания» будет передавать электроэнергию 1,5 миллионам жителей Челябинской области. Кроме того, организация выплатит 100% долгов «Челябэнергосбыта» перед поставщиками оптового рынка электроэнергии, сумма которых составляет 4,8 миллиарда рублей.