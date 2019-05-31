В Челябинской области общественный транспорт сделают удобным и комфортным для всех

Будет заложена основа для его развития на десятилетия вперед.

В Челябинской области общественный транспорт планируют сделать удобным и комфортным для всех. О том, что необходимо его стратегическое развитие, заявил глава Челябинской области Алексей Текслер, обращаясь к Законодательному собранию вчера, 30 мая. Начать работу планируют с крупных городов региона: Челябинска и Копейска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса.



Развитие транспорта должно быть связано со стратегиями городов и актуальными градостроительными планами. Задача – заложить основу на десятилетия вперёд. Проработать экономику этого развития, сделать так, чтобы транспорт был удобным и комфортным для жителей. — подчеркнул Алексей Текслер.

Для того, чтобы произошли изменения, необходимо время. В 2019 году начнется работа по замене транспорта: в Магнитогорск поставят 15 новых трамвайных вагонов из Усть-Катава, в Челябинск — 65 новых автобусов, работающих на СПГ.

