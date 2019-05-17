/ В Челябинске восстановили движение электротранспорта

Троллейбусы снова следуют по своим маршрутам.

Движение электротранспорта в Челябинске восстановлено. Сегодня утром, в районе 11:20, произошло падение опоры контактной сети на перегоне Комсомольский проспект — улица Островского. Движение троллейбусов от ЧМК в сторону центра было парализовано.

Работы по устранению аварийной ситуации завершены. Движение восстановлено в 15:05, все троллейбусы следуют по своим маршрутам. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Отметим, что по словам очевидцев, во время проведения работ была оцеплена близлежащая территория, чтобы прохожие не попали в зону шагового напряжения.