Пробка образовалась на улице Российской в Челябинске

Затор произошел из-за ремонта дороги.

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Пользователи социальных сетей предупреждали водителей о пробке, образовавшейся в районе площади Павших Революционеров. Автомобилисты рассказывали, что на этом участке идет ремонт дороги. Согласно сервису Яндекс. Пробки, движение практически полностью остановилось на участке от проспекта Ленина до улицы Труда.

«Стоят в обе стороны. Водители ищут пути объезда по дворам», — сообщил очевидец сайту «Первый областной».

Движение нормализовалось примерно к 19:00 часам.

Ремонтные работы на дорогах города продолжаются. Водителям при планировании маршрута советуют учитывать транспортную напряженность.