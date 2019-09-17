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Пользователи социальных сетей предупреждали водителей о пробке, образовавшейся в районе площади Павших Революционеров. Автомобилисты рассказывали, что на этом участке идет ремонт дороги. Согласно сервису Яндекс. Пробки, движение практически полностью остановилось на участке от проспекта Ленина до улицы Труда.
«Стоят в обе стороны. Водители ищут пути объезда по дворам», — сообщил очевидец сайту «Первый областной».
Движение нормализовалось примерно к 19:00 часам.
Ремонтные работы на дорогах города продолжаются. Водителям при планировании маршрута советуют учитывать транспортную напряженность.