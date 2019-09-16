Северо-Запад Челябинска встал в огромной пробке из-за дорожников

Из-за ремонта дорожного полотна образовался затор.

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Сегодня утром, 16 сентября, из-за масштабной пробки, образовавшейся на Северо-Западе Челябинска, многие жители опоздали на работу. Виной всему стал ремонт дорожного полотна, как рассказывают горожане.

«Движение встало. Люди выходили на одну или две остановки раньше, чтобы хотя бы дойти до работы, садика», — сообщает в социальных сетях пользователь Анна Сердюк.

Отметим, что дорожные работы начали с утра, прямо во время дождя.

«На Чичерина прямо во время дождя асфальт укладывают. Стояли теплые дни, а делать начали сегодня, в час-пик, да еще и под дождем», — рассказывает сайту «Первый областной» жительница района Екатерина Васильева.

Движение на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта все еще затруднено.