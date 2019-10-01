Сломанный светофор спровоцировал крупную пробку в Челябинске

На месте работала ремонтная бригада.

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Утром 1 октября крупная пробка образовалась в Курчатовском районе Челябинска. В соцсети горожане сообщили о неработающем светофоре на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы.

На перекрестке наблюдается массовое скопление авто и общественного транспорта. Многие челябинцы рискуют опоздать на работу. Очевидцы происшествия также сообщили об аварии на данном участке и посоветовали водителям сменить свой маршрут.

«В связи с аварийным отключением не работает светофор на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы. Ремонтная бригада уже на месте. Проводятся восстановительные работы», — прокомментировали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

В пресс-службе ЧелябГЭТ сообщили, что светофор отключился в 02:50 ночи. Движение электротранспорта пришлось остановить. На момент публикации светофор уже починили. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла.