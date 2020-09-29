Ребенка, переходившего дорогу, сбил автомобиль в Челябинске

Девочка гуляла на улице без сопровождения родителей.

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В Челябинске в очередном дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. 11-летняя девочка пыталась перебежать дорогу в месте без светофора и пешеходного перехода. Авария произошла вечером 27 сентября 2020 года, недалеко от дома № 17 по улице Масленникова.

«Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, совершил наезд на пешехода. Девочка 2009 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Ребенок был одет в светлую одежду, на которой не было светоотражающих элементов. Известно, что на прогулке она находилась с другом, без сопровождения взрослых родственников.