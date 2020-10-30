В Челябинске иномарка протаранила грузовик

В результате ДТП пострадали два человека.

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В Челябинске столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате происшествия пострадали два человека. Авария произошла ранним утром в пятницу, 30 октября, напротив дома № 2 по Свердловскому проспекту.

«Водитель автомобиля „Фольксваген Поло“, мужчина 1976 года рождения, совершил столкновение с остановившимся впереди попутно автомобилем „Даф“ с полуприцепом, водитель — мужчина 1957 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Травмы получили 44-летний водитель «Фольксвагена» и его 32-летний пассажир. Им рекомендовано амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.