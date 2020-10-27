В Ашинском районе автоледи врезалась в грузовик и вылетела в кювет

С места аварии женщину госпитализировали.

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В Ашинском районе 28-летняя жительница Усть-Катава серьёзно пострадала в столкновении с грузовиком. ДТП произошло днём 26 октября на 1564-м километре автодороги Москва — Челябинск.

«Женщина, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“, при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу движения (выезд разрешён) и совершила столкновение со встречным автомобилем „Даф“ с полуприцепом под управлением водителя 1975 года рождения», — сообщили в ОГИБДД по Ашинскому району.

В результате происшествия женщина-водитель получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Ашинской городской больницы.

Добавим, по данным Госавтоинспекции, пострадавшая имеет стаж управления транспортным средством 1 год.

Отметим, с наступлением непогоды и выпадом осадков риск ДТП на дорогах региона вырос. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.