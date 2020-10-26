В Челябинской области грузовой поезд переехал мужчину, лежащего на рельсах

Человек не реагировал на сигналы и не пытался подняться.

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В Челябинской области 35-летний мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла ранним утром 24 октября на 6 пикете 2003 километра перегона Миасс-1 — Флюсовая.

По предварительным данным, мужчина лежал на рельсах перед подъезжающим составом. Машинист подал сигнал о приближении поезда и применил экстренное торможение, однако человек находился слишком близко. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Тело погибшего после проведения осмотра места происшествия направлено в судебно-медицинское учреждение для установления причины смерти. Вместе с тем следователем проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин происшествия, в том числе опрошены машинист и помощник машиниста грузового состава, установлены близкие родственники погибшего, собраны данные, характеризующие личность мужчины», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.