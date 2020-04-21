В Челябинске группировку судят за организацию незаконной миграции

В её состав входила семья из трёх человек и две местные жительницы.



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Пять жителей Челябинской области обвиняются в организации в незаконной миграции. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «а», части 2, одноимённой статьи.



Согласно версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых, который ранее был гражданином Кыргызстана, создал организованную преступную группировку. Её цель — организация незаконного пребывания граждан в России. В состав ОПГ вошли супруга организатора, сын и ещё две местные жительницы.

«Соучастники подыскивали лиц, готовых платить денежные средства за предоставление им фиктивных документов, обеспечивающих видимость законного пребывания в Российской Федерации. После чего осуществляли фиктивную постановку данных лиц на миграционный учёт по месту пребывания в жилом помещении, заключали с ними фиктивные трудовые договоры, обеспечивали их перемещение через границу и обратно с целью получения новых миграционных карт. Одна из женщин являлась руководителем организации, используемой для заключения фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, позволяющих последним незаконно продлевать срок пребывания на территории Российской Федерации, другая находила лиц, которые за материальное вознаграждение выступали в качестве принимающей стороны»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Всего в период с 2017 по 2019 годы обвиняемыми было организовано незаконное пребывание в России более 100 иностранных граждан. Деятельность группировки пресекли в апреле прошлого года, а обвиняемые признали свою вину в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения. Отметим, что санкция статьи «Организация незаконной миграции» составляет до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.