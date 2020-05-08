Верховный суд разрешил челябинцу не возвращать букмекеру ошибочные 500 тысяч рублей

Деньги он получил по проигрышной ставке.

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В июне 2018 года житель Челябинска решил сделать спортивную ставку. Он поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1.01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса.

Бой прошел, Златичанин, на победу которого и ставил челябинец, проиграл. Но кассир ошибочно выплатила ему денежные средства в размере 505 тысяч рублей.

В итоге букмекерская контора обратилась в суд за тем, чтобы взыскать с очень удачливого челябинца данную сумму и проценты за использование денег. Но местный районный суд, затем и Челябинский областной суд отказали истцу в удовлетворении требований.

Теперь же деньги букмекерам разрешил не возвращать и Верховный суд Российской Федерации.

«Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату денежных средств, букмекер признал его выигравшим пари», — отмечено в заключении суда.

Также в Верховном суде напомнили, что требования граждан и юрлиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.