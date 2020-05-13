Закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах принят Госдумой

По нему также возможен сбор подписей через портал «Госуслуги».

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Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Также возможен сбор подписей избирателей через «Госуслуги». Об этом пишут РИА Новости.



Вносятся изменения в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Инициаторами стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«В редакции первого чтения законопроектом предполагался сбор подписей избирателей с использованием портала „Госуслуги“, с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей. Кроме того, для исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», — пишут РИА Новости.

Отмечается, что уже ко второму чтению в законопроект были внесён ряд поправок. Например, предложения о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и определять необходимость проведения такого формата голосования будет центральная избирательная комиссия. При этом, как отметил депутат Дмитрия Вяткин, норма не будет распространяться на голосование по Конституции. Помимо прочего, среди поправок было предложение, по которому выборы руководителя субъекта России, если он избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Поправки поддержали большинство депутатов.