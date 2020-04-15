Дело против пилота «Суперджета», сгоревшего в Шереметьево, направлено в Генпрокуратуру РФ

СК РФ опубликовал видео катастрофы.

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5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево в Москве произошла катастрофа. Авиалайнер «Сухой Суперджет» выполнял рейс Москва — Мурманск, но из-за технических неполадок вынужден был вернуться в аэропорт. Лайнер совершил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, вследствие чего загорелся. 41 человек погиб (40 пассажиров и 1 член экипажа). Помимо этого, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на борту было 78 человек.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершил свое расследование. Виновным был признан командир воздушного судна Денис Евдокимов.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что именно действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением правил, повлекли разрушение и возгорание самолета.

В рамках уголовного дела были проведены различные экспертизы, которые позволили восстановить все обстоятельства произошедшего. Также были проверены действия служб аэропорта Шереметьево. В Следственном комитете рассказали, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на ситуцию. Собранные сведения с бортовых регистраторов опровергают версию обвиняемого пилота о возможной неисправности воздушного судна.

Теперь дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.