Жителей Челябинской области предупреждают о незаконной рекламе

Компания рекламирует услуги, которыми на самом деле не занимается.

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Челябинское УФАС России предупреждает горожан о том, что в городе распространяются листовки мошенников о бесплатном оказании услуг опломбировки счётчиков. При этом указанная компания на самом деле этим не занимается. В пресс-службе ведомства предупредили жителей Челябинска и попросили сразу же уведомлять при обнаружении незаконной рекламы.

Так, недавно антимонопольный орган установил, что по городу распространяются листовки компаниями, не являющимися водоснабжающими организациями, а потому в силу действующего законодательства это является незаконным и может ввести потенциальных потребителей в заблуждение, а также сформировать неверное впечатление о наличии у таких организаций определённых прав.

«Согласно пункту 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара»,— сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Также сотрудники ведомства просят жителей Челябинска и всего региона обращаться в адрес ведомства с обращениями и приложением такой листовки по адресу: 454091, проспект Ленина, 59 или на электронную почту: to74@fas.gov.ru.