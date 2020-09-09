В Челябинске горит здание в посёлке за «Родником»

По предварительным данным, есть пострадавшие.

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В эти минуты в Челябинске происходит пожар в посёлке Мелькомбинат. Горит кровля 10-этажного здания, его площадь составляет 10 квадратных метров. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, по предварительным данным есть пострадавшие, а на месте работает «скорая помощь».



«Огонь ушел на мансарду. Объявлен пожар повышенного номера сложности — 1 БИС. На крыше обнаружены два газовых баллона, они охлаждены и эвакуированы из зоны горения сотрудниками МЧС», — прокомментировали «Первому областному» представители ведомства.

Напомним, в минувшие выходные от пожара пострадал многоквартирный дом в Миассе. Из огня вывели по маршевым лестницам восемь человек, ещё десять, включая трёх детей, эвакуировали из окон. Отметим, что два ребёнка были направлены в медицинские учреждения для наблюдения.