Погибший и пострадавший в пожаре на Мелькомбинате оказались рабочими-высотниками

Проверку по факту гибели одного из них организовал региональный СК.

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Погибший и пострадавший в пожаре на Мелькомбинате оказались высотниками. Пожар застал их во время выполнения кровельных работ. По факту инцидента, а также смерти одного из них, региональный следственный комитет организовал проверку.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина с помощником проводили ремонтные кровельные работы, в ходе выполнения которых, произошло возгорание. Второй рабочий с ожогами доставлен в лечебное учреждение»,— рассказали сайту «Первый областной» представители СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, пожар в посёлке Мелькомбинат произошёл сегодня, 9 сентября. Загорелась кровля 10-этажного здания. Пожару был присвоен Ранг «1 БИС». Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные ликвидировали его в течение 20 минут. Также сотрудники МЧС нашли на кровле два газовых баллона.

Сейчас специалисты производят разбор и проливку конструкции. Точные причины возникновения пожара выяснят дознаватели.