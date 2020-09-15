В уголовное дело переросла гибель рабочего при пожаре на Мелькомбинате

Еще один мужчина получил серьезные травмы.

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В Челябинске расследуется дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его возбудили после смерти рабочего в результате пожара в поселке Мелькобинат. Прокуратура признала законным постановление следователя.

«В результате нарушений требований охраны труда произошло возгорание битумной грунтовки на площадке многоуровневой крыши дома 39 поселка Мелькомбинат 2, участок 1 в Челябинске, что привело к гибели 23-летнего рабочего и получению телесных повреждений 33-летним работником», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, пожар в поселке, расположенном за ТРК «Родник», произошел днем 9 сентября. На крыше десятиэтажного здания загорелась кровля. Один из рабочих, выполнявших ремонт, прыгнул с крыши восьмого этажа и погиб. Второго с ожогами доставили в больницу.

Добавим, что на крыше обнаружили два газовых баллона, их убрали от очага сотрудники МЧС. Пожар локализовали в течение 20 минут.