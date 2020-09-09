Один человек погиб в пожаре на Мелькомбинате

Ещё один пострадавший с 80% ожогов доставлен в больницу.

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В результате пожара на Мелькомбинате, который произошёл в Челябинске сегодня, 9 сентября, погиб один человек. Ещё один получил серьёзные ожоги и госпитализирован в ГКБ № 6 Челябинска. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в ГУ МЧС региона.



«В результате пожара погиб один человек, взрослый — прыгнул с крыши 8 этажа, травмирован один человек, взрослый — получил термический ожог 1, 2 степени, 80% тела, госпитализирован в ГКБ № 6»,— рассказали сайту «Первый областной» представители ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, возгорание в посёлке Мелькомбинат, который расположен за ТРК «Родник», произошло днём 9 сентября. По данным МЧС, на крыше 10-этажного здания происходило горение кровли. Пожару был присвоен Ранг «1 БИС», а огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. Также на кровле были найдены два газовых баллона, которые были убраны силами МЧС.

На данный момент пожарные разбирают конструкции и производят их проливку. Обстоятельства и причину возгорания будут выяснять дознаватели.