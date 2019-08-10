В Челябинске горит памятник архитектуры

Постройка 1886 года вспыхнула, словно спичка.

Вечером 9 августа стало известно о том, что горит двухэтажное здание «Дом Пчелина» на пересечении улиц Труда и Свободы в Челябинске.

Очевидцы сообщают, что здание вспыхнуло моментально. Постройка, которой 133 года, была заброшена. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, то есть сносить его нельзя. Памятник архитектуры уже пережил одно возгорание в 2014 году, его пытались восстановить.

Сейчас на месте возгорания работает пожарная служба и полиция. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, пожар на данный момент локализован.

Корреспонденты сайта «Первый областной» следят за развитием событий.