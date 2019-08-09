На Южном Урале стиральная машинка стала причиной пожара в жилом доме

Жителей пришлось эвакуировать.

На Южном Урале стиральная машинка стала причиной возгорания в многоквартирном жилом доме. Пожар случился в городе Миасс вчера, 8 августа. Сообщение о том, что из окон пятиэтажного дома в северной части города валит дым, поступило на центральный пункт пожарной связи вечером.

«К месту происшествия были незамедлительно направлены 4 единицы пожарной техники. Как удалось установить, жильцы оставили включенную стиральную машину и покинули квартиру. Прибывшие боевые расчеты эвакуировали 9 человек, остальные жители подъезда вышли на улицу самостоятельно», — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Пламенем были уничтожены мебель, личные вещи, внутренняя отделка стен и потолка квартиры. Во время происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.