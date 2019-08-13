Сгоревший в центре Челябинска памятник культуры отремонтируют

Дом Пчелина пришлось бы восстановить даже в случае полного выгорания.

В Челябинске после выяснения всех обстоятельств случившегося в ночь с 9-го на 10-ое августа пожара собственник будет обязан восстановить здание. Александр Баландин, исполняющий обязанности председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, рассказал, что на объекте до сих пор работают специалисты. В настоящее время ведется фотофиксация и осмотр здания.

Дом Пчелина в 1992 году был признан памятником культуры регионального наследия. Этот статус обеспечил его неприкосновенностью: здание нельзя снести, перестроить, изменить внешний исторический облик.

«Дом Пчелина является объектом культурного наследия регионального значения, это значит, что даже в том случае, если бы он был разрушен полностью, его пришлось бы восстанавливать. В какую сумму это выльется сейчас сказать трудно, это станет известно, когда будет составлен проект», — рассказал Александр Баландин.

В ходе установления причин возгорания появилась информация о том, что собственник этого помещения проводил внутри ремонтные работы, несогласованные с госкомитетом. Александр Баландин это заявление опроверг, пояснив, что велось лишь изготовление деревянных наличников, которые впоследствии должны были установить. Причину пожара продолжают выяснять, если будет доказана вина собственника, ему грозит суд и штраф. В настоящее время Прокуратура Челябинской области по данному факту проводит проверку.

«Вот только недавно, в начале июля, мы провели проверку. Деревянный этаж здания давно уже находился в неудовлетворительном состоянии, но собственник заверил, что приведет здание в надлежащее состояние», — отметил Александр Баландин.

Пять лет назад здание уже горело. Пожар 2014 года сильно повредил деревянные конструкции и нанес большой ущерб. В частные руки Дом Пчелина перешел в 2017 году. В 2018-ом собственник решил отремонтировать кровлю и не согласовал работы с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия. За это он и был наказан штрафом.