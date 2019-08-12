Старинный особняк в Челябинске могли поджечь

Госкомитет охраны объектов культурного наследия озвучил одну из версий произошедшего.

В пятницу, 9 августа, в центре Челябинска произошел большой пожар. На пересечении улиц Труда и Свободы загорелся старый особняк 1886 года постройки. «Дом Пчелина» уже много лет пустует. В 2014 году там уже происходил пожар: огонь потушили, а собственник здания занялся его восстановлением.

133-летний особняк — это строение в центре Челябинска в 450 квадратных метров. В пятницу вечером загорелся второй этаж и шпиль здания. В настоящее время причину возгорания выясняет госкомитет по охране объектов культурного наследия. Несмотря на историческую значимость здания оно находилось в собственности у частного лица.

«Две версии: поджог и неосторожное обращение с огнём. Там ведется дознание, необходимы лабораторные исследования, чтобы была ясность, поджог это или неосторожное обращение с огнем. Особняк сильно пострадал»,— рассказал в беседе с корреспондентом радио Business FM Челябинск исполняющий обязанности председателя госкомитета Александр Баландин.

В июле этого года специалисты госкомитета по охране объектов культурного наследия выезжали на объект с проверкой. Осмотр здания показал, что после пожара 2014 года конструкции не были приведены в удовлетворительный вид.

Собственник утверждает, что никаких работ в этот момент в задании не проводилось. С домовладельца было затребовано объяснение, в котором он указал, что занимался только столярными работами в рамках подготовки к ремонту.

Корреспондентам Business FM Челябинск также удалось пообщаться с руководителем группы «Архистраж» Юрием Латышевым. Краевед ставит под сомнение историю с поджогом. По его словам, это могла быть чистая случайность, так как старинное здание даже не охранялось должным образом.

«В последнее время там велись реставрационные работы. И зачем было поджигать? Я считаю, это элементарная безалаберность, короткое замыкание. Я специально в субботу заглядывал туда вечером. Там охранник появился. И самое странное — я начал у него что-то спрашивать, а он: „я тут первый день“. Получается, раньше там охраны вообще не было?»,— рассуждает Юрий Латышев.

По мнению краеведа, причиной пожара мог стать небрежно брошенный окурок.

На месте пожара будут проведены лабораторные исследования, чтобы установить его истинную причину. Нынешний владелец особняка будет обязан здание восстановить. «Дом Пчелина» — исторический памятник, поэтому снести его и построить на этом месте что-то другое не получится.