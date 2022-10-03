Замначальника отделения ПФР по Челябинской области вынесли приговор за взятку

Александра Орехова отправили в колонию строгого режима

«Суд постановил признать Александра Орехова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей»,

— огласил приговор судья.

