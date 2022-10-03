Сегодня, 3 октября, В Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор заместителю руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Александру Орехову. Он признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства.

Судом установлено, что Орехов в период с 2019 по 2021 годы вместе с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Орехов заключил досудебное соглашение, помогал следствию и признал вину.

«Суд постановил признать Александра Орехова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей», — огласил приговор судья.

Орехова взяли под стражу в зале суда. 

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