Сегодня, 3 октября, В Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор заместителю руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Александру Орехову. Он признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства.
Судом установлено, что Орехов в период с 2019 по 2021 годы вместе с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.
Орехов заключил досудебное соглашение, помогал следствию и признал вину.
«Суд постановил признать Александра Орехова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей», — огласил приговор судья.
Орехова взяли под стражу в зале суда.
Подробности о деле Александра Орехова читайте на сайте ИА «Первое областное».
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