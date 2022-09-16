В Миассе экс‑полицейскому вынесли приговор за передачу взятки

Александр Фофанов будет отбывать наказание в колонии

Миасский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города Александру Фофанову. Об этом сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что экс-полицейский выступил посредником в передаче взятки следователю за минимизацию последствий по уголовному делу.

«Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в сумме 400 тысяч рублей», — рассказали в региональном УФСБ.

Уголовное дело расследовали по части 3 статьи 290.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

«После выявления факта совершения противоправного деяния сотрудник ОМВД России по Миассу был отстранен от исполнения служебных обязанностей, в отношении него проводилась служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководители, допустившие проступок со стороны должностного лица, были привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

