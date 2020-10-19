В Челябинске двое пострадали при пожаре в многоэтажке

Спасатели эвакуировали десять жильцов дома.

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Девятиэтажка по улице Ржевской в Челябинске вспыхнула в понедельник, 19 октября, утром. По пожару повышенного номера сложности «1 БИС» на место выехали экстренные службы.

Выяснилось, что произошло возгорание в трехкомнатной квартире на первом этаже дома. Пятнадцать жильцов вышли на улицу самостоятельно, еще десять человек эвакуировали спасатели. Четверых — с помощью автолестниц, шестерых — в спаскомплектах.

По предварительным данным, пострадали два человека, их передали врачам «скорой помощи».

«По словам соседей, в пострадавшей квартире проживают трое взрослых, один из которых находился на работе. На данный момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работают сотрудники МЧС и «скорой». Обстоятельства и причины пожара будут установлены позже.