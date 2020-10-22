В Челябинске автовладельцы помешали пожарным ликвидировать ЧП

Транспорт загородил спасателям не только проезд, но и пожарный гидрант.

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Накануне в посёлке Чурилово Челябинска произошло возгорание в частном жилом доме. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место ЧП уже через несколько минут, подобраться к дому оказалось не так-то просто. Причём не из-за огня. Что помешало спасателям и чем закончилась эта история, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании двухэтажного дома, расположенного во 2-м Норильском переулке, сотрудникам Челябинского гарнизона поступило утром 21 октября. Прибыв на место, пожарные увидели, что второй этаж уже полностью объят огнём. Но подобраться к дому оказалось непросто: весь переулок был заставлен автомобилями местных жителей. Пожарный гидрант тоже оказался заставлен транспортом, поэтому спасателям пришлось искать воду.

«Хозяева дома успели самостоятельно выйти на улицу, они и вызвали пожарную охрану. Пострадавших среди людей нет. А вот жилище серьезно повреждено. Застройка в данном частном секторе очень плотная, отсутствуют противопожарные разрывы, но, несмотря на это, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания выясняют сотрудники отделения дознания. Но, по предварительным данным, к возникновению пожара мог привести оставленный включенным в сеть на зарядку фонарик.

Сотрудники «чрезвычайного» ведомства напоминают южноуральцам о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, оставляя автомобиль на длительную стоянку, необходимо подумать о том, сможет ли в случае ЧП к домам подъехать спецтранспорт.