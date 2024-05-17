В Челябинске дети раскладывали монетки на путях перед надвигающимся поездом

В отношении родителей подростков составили административные протоколы

Школьники 11 и 12 лет устроили эксперименты на железнодорожных путях в Челябинске. Дети раскладывали монетки на рельсах рядом со станцией Разъезд 18 км на рельсах и смотрели, как по ним проедет поезд. Личности учеников установили и передали родителям, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.



Бегавших перед близко идущим поездом детей 12 мая заметил машинист грузового состава. На место выехали транспортные полицейские. Шестеро подростков играли на платформе и на рельсах первого пути станции.

«Они накладывали посторонние предметы на рельсы, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Ради развлечения и любопытства школьники раскладывали монетки на рельсы, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд», — рассказали в пресс-службе об итогах проверки.

Полицейские объяснили и школьникам, и родителям всю опасность игр рядом с железнодорожными путями.

В отношении родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).