В Златоусте женщина погибла под колесами дрезины на железнодорожных путях

СК проводит проверку

Вечером 18 декабря в Златоусте Челябинской области женщина, пересекая железнодорожные пути, попала под колеса дрезины. В результате пострадавшая получила смертельные травмы, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ЧП произошло в 17:30 на 1931-м километре перегона Златоуст — Аносово Южно-Уральской железной дороги. Несмотря на попытки машиниста остановить дрезину, избежать аварии не удалось. Установлено, что женщина пересекала пути в неположенном месте. Личность погибшей устанавливается.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— добавили в ведомстве.

На месте ЧП также работал златоустовский транспортный прокурор.