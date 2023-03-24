Первые в России умные камеры начали следить за пешеходами на ж/д путях Чебаркуля

Система умеет видеть тех, кто при переходе через рельсы разговаривает по мобильнику и слушает музыку в наушниках

В Челябинской области впервые на российских железных дорогах приступили к тестированию технологии машинного зрения, которая автоматически выявляет нарушителей правил перехода через железнодорожные пути. Система умеет делать предупреждения нерадивым пешеходам, а в дальнейшем будет отправлять их фотографии прямиком в полицию. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба ЮУЖД.

Комплекс из видеокамер и компьютера со специальными программами способен определять тех, кто на пешеходном переходе разговаривает по мобильнику или уткнулся в экран смартфона, закрыл голову капюшоном, слушает музыку в наушниках, пересекает пути на красный или проезжает по переходу на велосипеде или мотоцикле.

В настоящее время инновационная технология проходит обкатку на станции Чебаркуль. По результатам тестовой эксплуатации будет принято решение о внедрении системы на других участках.