В Челябинске подросток погиб от удара током на железнодорожных путях

Парень занимался паркуром под проводами

На железнодорожном перегоне Чурилово — Межозерная (Тракторозаводский район Челябинска) 17-летний парень занимался паркуром на мосту через пути и получил удар током. Травма была смертельной. Об этом сообщила пресс-служба ЮУЖД.

Трагический инцидент произошел 17 августа. Его причиной называют нарушение подростком правил безопасности на железнодорожных объектах.

Отметим, что это уже второй смертельный случай на железной дороге в течение недели. Накануне ИА «Первое областное» писало о том, что 16 августа на станции Аргаяш 69-летний мужчина попал под колеса грузового поезда и погиб.