В Челябинске «десятка» вылетела на тротуар и протаранила светофор

Водитель находился за рулем без прав и с признаками опьянения.

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В Челябинске отечественная легковушка вылетела с проезжей части на тротуар. Автомобиль остановился вблизи частного дома. Водитель был без прав на управление, а также отказался от медосвидетельствования.

«В 11:20 у дома 173 по улице Танкистов водитель, 1985 года рождения, за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, светофорный объект, немного поврежден забор палисадника», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

На месте происшествия на водителя был составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате аварии никто не пострадал.

Видео с места происшествия смотрите по ссылке.