Из-за непогоды без света остались больше 10 тысяч жителей Челябинской области

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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Минувшей ночью в Челябинской области метель разыгралась не на шутку и в результате нарушила работу распределительной электросетевой инфраструктуры филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». По данным на 8:00 27 октября, без света или с перебоями в электросети остаются 10 545 жителей в 35 муниципалитетах.

«Под удар стихии попали энергообъекты распределительной сети, расположенные в Еткульском, Каслинском, Кунашакском, Аргаяшском, Уйском, Октябрьском, Увельском, Сосновском районах и Миасском, Кыштымском, Копейском городских округах Челябинской области»,— уточнили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Уже с ночи 20 аварийно-восстановительных бригад и 23 единицы техники работают над устранением неполадок и запитывают потребителей по резервным схемам электроснабжения. На случай новых происшествий в готовности находятся ещё 276 бригад в составе 1 451 человека и 468 единиц техники. В их распоряжении — 9 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 1,04 мегаватт, которые будут задействованы для восстановления электроснабжения социально-значимых объектов и населения.

Кроме того, из-за продолжающегося буйства непогоды в Челябинской области компания «Россети Урал» ввела на территории региона особый режим работы. Потребителей в случае отключений электроэнергии или повреждений энергообъектов просят сообщать об этом по бесплатному номеру контакт-центра компании: 8-800-2501-220 или оставлять сообщения на сайте светлаястрана.рф.