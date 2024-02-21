В Челябинске будут судить семерых парней за убийство 17-летнего подростка

Конфликт молодых людей произошел 9 апреля 2023 года у ТРК города

«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина РФ, обвиняемых в зависимости от степени участия в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)»,

— отметили в ведомстве.