В Челябинске будут судить шестерых иностранных граждан и одного местного жителя, которых обвиняют в хулиганстве и убийстве 17-летнего подростка возле торгово-развлекательного комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина РФ, обвиняемых в зависимости от степени участия в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — отметили в ведомстве.
Однако, трое из обвиняемых скрылись за пределами страны, их объявили в международный розыск. Следствием собрана доказательная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, что резонансное ЧП произошло 9 апреля 2023 года на северо-западе Челябинска. Группа молодых людей в вечернее время разбирала ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка и один из участников этих «разборок» ударил ножом 17-летнего парня. Одиннадцатиклассник скончался на месте.
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