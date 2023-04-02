16-летняя жительница Миасса перевела мошенникам с карты родителей 30 тысяч рублей

Подросток хотела получить обещанный ей выигрыш

В Миассе Челябинской области 16-летняя девушка перевела мошенникам почти 30 тысяч рублей, принадлежащие ее родителям. Подросток хотела получить крупный выигрыш, сообщили 2 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Юная жительница Миасса искала в интернете подработку, и на одном из сайтов ей пришло оповещение о выигрыше в размере 100 тысяч рублей. Однако для того, чтобы получить деньги, нужно было заплатить пять тысяч рублей. Недолго думая, девушка зашла в мобильное приложение и перевела с карты своих родителей необходимую сумму. Вот только этого мошенникам оказалось недостаточно, и они сообщили, что нужно совершить еще один платеж, так как из этого была удержана комиссия.

«Под различными предлогами онлайн-мошенники вынудили девушку совершить семь переводов разными суммами. Затем банк заблокировал действия по карточке, посчитав активность подозрительной. В общей сложности юная жительница Миасса отправила мошенникам почти 30 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Подростку пришлось во всем признаться родителям, и ее отец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.