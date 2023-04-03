Двое пенсионеров из Чебаркуля перечислили мошенникам 300 тысяч рублей

Обоим поступили звонки якобы от московских полицейских

Сразу двое пенсионеров из Чебаркуля Челябинской области стали жертвами телефонных мошенников и перевели им 300 тысяч рублей. При этом, как потерпевшие признались полицейским, они знали о существовании мошеннических схем. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одним из потерпевших оказался 70-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил якобы полицейский из Москвы и сообщил, что кто-то пытается украсть деньги с его счета. Для убедительности неизвестный прислал в мессенджере фотографию своего удостоверения, и пенсионер, поверив мужчине, отправился в банк снимать деньги.

«Сняв 150 тысяч рублей, он уехал в соседний город к указанному злоумышленником банкомату. Во время перевода денег терминал не принял три пятитысячные купюры, однако в мессенджере мужчина получил якобы платежный документ, который подтверждал перевод 150 тысяч вместо 135 тысяч рублей. Несовпадение сумм показалось мужчине подозрительным, он догадался, что стал жертвой мошенников»,— рассказали в ведомстве.

Таким же образом обманули 73-летнюю жительницу Чебаркуля, и она на протяжении двух дней переводила неизвестным деньги, снятые со сберегательного счета. Неизвестно, сколько бы женщина отдала мошенникам, если бы ее не остановил мужчина, который увидел, что пожилая женщина совершает огромное количество переводов. В результате пенсионерка лишилась 165 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции вновь напоминают южноуральцам о том, что необходимо прекращать разговор, как только неизвестные сообщают о том, что счет в опасности, и просят продиктовать данные и перевести деньги на резервные счета.