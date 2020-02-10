Снегоуборочная техника сбила пенсионерку в Миассе

ЧП произошло на пешеходном переходе.

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Утром 10 февраля, около 9.40, на улице Ст. Разина в Миассе трактор, занимающийся уборкой снега, совершил наезд на пенсионерку 72 лет в момент движения задним ходом.

Известно, что в момент происшествия 32-летний водитель, управлявший техникой, двигался по нерегулируемому перекрестку.

«В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее отправили на стационарное лечение», — сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунева «Миасскому рабочему».

Установлено, что в момент происшествия женщина переходила дорогу в установленном месте на зеленый сигнал светофора.