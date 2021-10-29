В Челябинске 9‑летняя девочка провалилась в открытый колодец

Школьницу доставили в больницу

Ученица школы № 25 в Челябинске провалилась в открытый канализационный люк по дороге с занятий домой. 9-летняя девочка получила травму спины и была госпитализирована. Об этом сегодня, 29 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ЧП случилось недалеко от школа на Университетской Набережной, 30а. Девочка собиралась перейти дорогу, но, увидев движущийся автомобиль, сделала шаг назад и тут же упала в люк. Достать пострадавшую помогли прохожие. Ребенка госпитализировали с сильным ушибом спины.

«В полицию позвонили из медучреждения, сообщили о поступлении пострадавшей. Мы проводим проверку», — рассказали в городском УМВД.

Через несколько часов на люке появилась крышка. Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина провалился в колодец рядом с домом № 7 по улице Краснодонской и получил травму.

Напомним, вечером 22 мая 45-летняя челябинка провалилась в открытый коллектор на Заячьем острове в Калининском районе города и утонула. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По данному факту прокуратура начала проверку, Следственным комитетом расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Еще один несчастный случай произошел в сквере вблизи ЮУрГУ. Трехлетний ребенок гулял с отцом и в какой-то момент упал в люк, скрытый под слоем травы. Крышка коллектора захлопнулась обратно, но трагедии удалось избежать. Малыша отвезли в травмпункт; к счастью, обошлось без переломов. Родители мальчика переживают за психологическое состояние сына и хотят привлечь виновных к ответственности.