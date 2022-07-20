В Челябинске 7-летний мальчик погиб, упав в колодец

Коллектор был засыпан ветками, ребенок не заметил опасности

Сегодня, 20 июля, возле школы № 131 в челябинском поселке Федоровка 7-летний мальчик упал в колодец и утонул. Об этом корреспондентам ОТВ сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мальчик играл со сверстниками и в какой-то момент прыгнул на коллектор, засыпанный ветками. Ребята побежали за помощью, однако мальчик утонул в ледяной воде на глубине около 3 метров.

В городской службе спасения комментарии обещали предоставить позднее.

Как ранее сообщал наш сайт, ученица школы № 25 в Челябинске провалилась в открытый канализационный люк по дороге с занятий домой.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина провалился в колодец рядом с домом № 7 на улице Краснодонской и получил травму.

Напомним, вечером 22 мая прошлого года 45-летняя челябинка провалилась в открытый коллектор на Заячьем острове в Калининском районе города и утонула. Тело женщины нашли спустя несколько часов. По данному факту прокуратура начала проверку, Следственным комитетом расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Еще один несчастный случай произошел в сквере вблизи ЮУрГУ. Трехлетний ребенок гулял с отцом и в какой-то момент упал в люк, скрытый под слоем травы. Крышка коллектора захлопнулась обратно, но трагедии удалось избежать. Малыша отвезли в травмпункт; к счастью, обошлось без переломов. Родители мальчика переживают за психологическое состояние сына и хотят привлечь виновных к ответственности.

UPD: прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по факту гибели 7-летнего ребенка при падении в открытый колодец, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева